Тюмень, 9 апреля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в Тюмени в ночь на 9 апреля, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На перекрестке ул. Червишевский тракт и Баумана в Тюмени столкнулись ВАЗ-2107 и «Мазда», — уточнили в ведомстве.

По предварительной версии, водитель иномарке при повороте не пропустил отечественную легковушку, в салоне которой находились пятеро несовершеннолетних. После столкновения ВАЗ-2107 врезался в опору освещения и дорожный знак. В результате ДТП погибли двое пассажиров 14 и 17 лет. Еще троих человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что за рулем отечественного автомобиля находился несовершеннолетний. Его в 2022 году уже восемь раз привлекали к административной ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения.