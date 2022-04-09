Курган, 9 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Курганскую область самостоятельно приехали 19 беженцев из Донецкой Народной Республики. Из них шестеро — дети, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Липецкаяобласть.рф Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область

Все беженцы, прибывшие в Зауралье, остановились у родственников. После получения временного убежища, они смогут приобрести гражданство РФ в упрощённом порядке.

Напомним, правительство Курганской области ранее сообщало о готовности принять 100 эвакуированных жителей с Украины и из Донбасса.