Тегеран, , 07:33 — REGNUM Иранская столица, как и многие другие города по всей стране, пережили мощную песчаную бурю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 апреля.

Песчаная буря Steve & Jemma Copley

8 апреля по западному и центральному Ирану пронеслась удушающая песчаная буря. Частицы песка, которые ветер уносит из пустынь Ирака к западу, стали обычным явлением в Иране, особенно в западных и юго-западных провинциях.

Засухи и изменение климата за последние несколько десятилетий в ближневосточном регионе способствовали росту загрязнения воздуха из-за песчаных бурь, надвигающихся с запада на Иран.

Такие бури вызывают сильное загрязнение воздуха, что, в свою очередь, создает множество проблем для людей в различных районах Ирана.

Тегеран стал самым загрязненным городом в мире, так как индекс качества воздуха вырос почти до 500.

Представители министерства здравоохранения и метеорологии попросили людей оставаться в помещениях из-за сильного загрязнения воздуха, при этом власти еще не объявили о возможном закрытии школ и офисов.