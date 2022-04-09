Тегеран, , 07:34 — REGNUM 8 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахианзаявил, что обращение к дипломатии и поощрение диалога являются наилучшим способом разрешения нынешнего кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан сделал это заявление в телефонном разговоре со своим сербским коллегой Николой Селаковичем.

Во время телефонного разговора оба высокопоставленных дипломата обсудили двусторонние отношения, а также наиболее важные международные события, включая продолжающуюся российскую военную операцию в соседней Украине.

Ссылаясь на последние шаги возглавляемой США Организации североатлантического договора (НАТО) в отношении ситуации на Украине, министр иностранных дел Ирана заявил, что дипломатический путь, диалог и предотвращение дальнейшего распространения кризиса представляют собой наиболее реальный путь.

Высокопоставленный дипломат Ирана также подтвердил, что Исламская Республика выступает против конфликта и введения односторонних санкций в отношении стран.