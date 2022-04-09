Тегеран, 9 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Иранский ФК «Сепахан» одержал решающую победу над «Пахтакором» из Узбекистана, в то время как другой футбольный клуб Ирана «Фулад Хузестан» сыграл вничью с «Аль-Гарафой» из Катара, успешно стартовав в Лиге чемпионов АФК 2022. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 апреля.

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ФК «Сепахан» восстановил своё положение после поражения в первом тайме со счетом 1:0 и обыграл чемпиона Суперлиги Узбекистана ФК «Пахтакор» со счетом 3:1 в первом туре группы D Лиги чемпионов АФК 2022, сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

Драган Серан вывел узбекскую команду вперед на 28-й минуте, однако во втором таймеШахрияр Моганлу забил два гола подряд, аМохаммад Реза Хоссейни смог реализовать третий гол в своём дебютном матче.

Другая иранская команда «Фулад Хузестан» в своем матче в группе C Лиги чемпионов АФК встретилась с катарской «Аль-Гарафой» и сыграла вничью со счетом 0:0.

Две иранские команды (Персеполис и Эстеглал) были исключены из Азиатской лиги чемпионов 2022 года из-за несоблюдения правил Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в прошлом году.