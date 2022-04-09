Тегеран, 9 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. 8 апреля министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи заявил, что в Исламской Республике находятся целых шесть медицинских центров, которые производят вакцины против COVID-19. Он также отметил, что иранские вакцины против коронавирусной инфекции успешно экспортируются в 10 африканских стран. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выступая во время инспекционной поездки по медицинским и научно-исследовательским объектам, расположенным между столицей Тегераном и городом Карадж, Бахрам Эйноллахи приветствовал достижения, достигнутые иранским сектором здравоохранения.

Во время визита министр здравоохранения сообщил, что на сегодняшний день в стране введено более 147 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Он также отметил, что целых шесть подразделений работают над производством вакцин, подчеркнув, что вакцины иранского производства экспортируются в 10 африканских стран, испытывающих проблемы с собственным производством.