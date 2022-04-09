Тегеран, 9 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. 8 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим кувейтским коллегой шейхом Ахмадом Насером Аль-Мохаммадом Ас-Сабахом обменялся с ним мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Амир Абдоллахиан и его кувейтский коллега провели телефонный разговор 6 апреля вечером. Поздравив друг друга с наступлением священного месяца Рамадан, обе стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая двусторонние отношения, а также региональные и международные события.

Выразив готовность Исламской Республики Иран расширять двусторонние отношения с Кувейтом и вести конструктивный региональный диалог, Амир Абдоллахиан подчеркнул, что иранское правительство придает особое значение практическому региональному сотрудничеству помимо диалога в рамках политики всестороннего развития отношений с соседями.

«Иран считает, что региональное сотрудничество отвечает интересам региональной безопасности, прогресса и развития», — отметил он.

Касаясь установления временного прекращения огня в Йемене, он подчеркнул, что Исламская Республика Иран приветствует установление режима прекращения огня и подчеркивает необходимость полного снятия гуманитарной блокады.