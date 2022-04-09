Карпинск, Свердловская область, 9 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Свердловской области гражданин 1999 года рождения осуждён за убийство и покушение на убийство. Об этом информирует старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Преступления были совершены в мае 2020 года. Пьяный гражданин стал избивать своего знакомого, но за того заступился мужчина 1994 года рождения. Подсудимый затаил обиду, взял нож и зарезал его, а потом пытался убить свидетеля преступления.

Суд назначил убийце 19 лет колонии строгого режима с испытательным сроком на год. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что это не первая его ходка за колючую проволоку, он освободился за два месяца до совершения кровавого преступления.