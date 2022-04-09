Тегеран, , 08:01 — REGNUM 8 апреля временный лидер пятничной молитвы Тегерана аятолла Казем Седигизаявил, что ядерная энергия является одной из потребностей в современном мире, поскольку она имеет много применений в медицинской сфере, в связи с чем ядерная промышленность находится в пределах законных прав Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Старший священнослужитель отметил, что ядерная энергия является одной из потребностей в современном мире, поскольку она имеет много применений в медицинской сфере, поэтому развитие ядерной промышленности является законным правом страны.

Обращаясь к народу в своей второй проповеди, Седиги сослался на переговоры в Вене и заявил, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи указал на недоверие к другой стороне и необходимость предоставления гарантий, а также надлежащей проверки отмены санкций.

Сославшись на недавнее письмо законодателей иранского парламента президенту Ирана Ибрагиму Раиси, в котором содержится призыв к правительству заручиться конкретными гарантиями от США в связи с возможным соглашением на переговорах в Вене, он подчеркнул, что требование депутатов — это именно то, чего хочет иранский народ.