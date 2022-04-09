Тегеран, , 08:06 — REGNUM 8 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 528, причем 36 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 36 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 528», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3184 новых случая заражения COVID-19, при этом 468 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 909 967 пациентов из общего числа 7 186 992 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1594 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 047 355 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 101 072 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.