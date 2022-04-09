Тегеран, 9 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. 8 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим иракским коллегой Фуадом Хосейном рассмотрел последние шаги, предпринятые в рамках договоренностей, подчеркнув необходимость ускорения выполнения всех достигнутых соглашений. Об этом сообщило иранское агенство Mehr News.

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Амир Абдоллахиан и Фуад Хусейн провели телефонный разговор утром 8 апреля. Обменявшись поздравлениями с Наврузом и наступлением священного месяца Рамадан, обе стороны обсудили некоторые темы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонние связи, региональные события, а также переговоры в Вене между Ираном и группой 4+1.

Представляя доклад о последних событиях в Ираке, иракский министр иностранных дел упомянул о своем недавнем визите в Москву и переговорах с главой МИД России.

Поздравляя своего коллегу со священным месяцем Рамадан, Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость сосредоточиться на переговорах и дипломатическом решении украинского кризиса, назвав устранение причин нынешнего кризиса ключом к прочному миру и стабильности в Евразийском регионе.

Иранский дипломат также пригласил Фуада Хусейна посетить Иран.