Вашингтон, 9 апреля, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Всем странам мира следует отказаться от закупок энергоресурсов из России, заявила член палаты представителей Конгресса США Марси Каптур в ходе выступления в американском законодательном органе.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

«Все страны должны прекратить импорт российского угля, нефти и газа. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже», — заявила она.

Также конгрессвумен призвала «свободный мир» нарастить поставки вооружений Киеву, а также объединиться в борьбе против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять стран Евросоюза резко выступили против введения запрета на поставки российского газа и нефти. Отмечалось, что эмбарго на российские энергоносители убьет развитие экономик стран ЕС, а также вызовет беспрецедентный экономический кризис. Также указывалось, что запрет на поставки российских энергоносителей подорвет энергетическую безопасность в мире в целом.