Усинск, Коми, 9 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. В городе Усинске (Коми) в ночь на 9 апреля загорелся торговый центр «Северное сияние», расположенный на первом этаже многоэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Dave Hogg Пожар

По данным ведомства, информация о возгорании по улице Нефтяников, 50, поступила в дежурную часть 03:45 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие к месту вызова первые пожарные расчёты обнаружили, что загорелось расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома помещение торгового центра «Северное сияние».

По предварительным данным, огонь охватил площадь порядка 200 кв. метров. Пострадавших нет.

пресс-службе ГУ МЧС России по республике Коми «Незамедлительно пожарные приступили к эвакуации жильцов с верхних этажей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии помогут отремонтировать квартиры, пострадавшим в результате пожара в феврале 2022 года.