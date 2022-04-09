Вашингтон, , 06:52 — REGNUM По меньшей мере 764 900 доз вакцины от COVID-19 производства американской фармкомпании Moderna были отозваны после обнаружения инородного тела в ампуле препарата, 8 апреля сообщило агентство Reuters.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

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Неизвестные вещества оказались в одной из ампул, поступивших с партией, произведенной на заводе испанской фирмы Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI). Вместе с тем в Moderna утверждают, что ее решение об отзыве всей партии принято с излишней осторожностью, поскольку загрязнение не должно представлять опасность для других доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта стало известно, что Moderna планирует запросить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешение для использования своей вакцины от коронавирусной инфекции в стране среди детей младше шести лет.

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