Курган, , 06:39 — REGNUM В Кургане в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело за призывы дестабилизировать деятельность органов власти. Об этом сообщает в пресс-службе УФСБ России по региону.

ФСБ Андрей Стенин

Установлено, что в 2020–2021 годах 51-летний курганец в соцсети «ВКонтакте» публиковал на своей странице материалы и комментарии с призывами к насильственному изменению основ конституционного строя в целях дестабилизации органов власти.

«Материалы содержат призывы к осуществлению террористической деятельности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Отмечается, что курганец признался в содеянном и сотрудничает со следствием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 25-летний житель города Норильска подозревается в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

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