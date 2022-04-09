Токио, 9 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Заключение новых контрактов с японскими компаниями, работающими в России, приостановили страховые агентства в Японии. Об этом 9 апреля сообщает новостное агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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В частности, свою деятельность в России приостановила крупная страховая компания Tokio Marine Nichido. Действующие контракты продлить тоже нельзя, так как из-за санкционных мер, введённых в отношении России, возникли серьёзные трудности с проведением тразакций.

При этом, по данным японской организации развития внешней торговли (JETRO) в России продолжают свою деятельность около 50 компаний из Японии. В создавшейся ситуации всем японским частным организациям и предприятиям, которые захотят остаться на российском рынке, придётся заключать договор с местными страховыми агентствами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии назвали ужесточение антироссийских санкций «единственным путём».