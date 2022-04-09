Москва, , 06:31 — REGNUM В субботу, 9 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +11… +13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мужчина на роликах. Весенняя Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 10 апреля в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный (ночью южный) 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +9… +14 °C днём. Ночью — +3… +8 °C.

В воскресенье, 10 апреля, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +8… +13 °C, облачно, местами кратковременный дождь. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в выходные дни (9−10 апреля) погоду будет определять атлантический циклон.

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