Берлин, 9 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Доверие со стороны восточноевропейских стран к Германии было подорвано из-за поддержки немецкими властями строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью еженедельнику Der Spiegel.

Kuebi Франк-Вальтер Штайнмайер

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Он вновь отметил, что такая позиция «была ошибкой». Штайнмайер признался, что изначально одобрил «Северный поток — 2» по причине того, что проект был запланирован до введения санкций в отношении России в 2014 году.

Затем, по словам президента, он делал ставку на переговоры. Штайнмайер отметил, что Германия якобы не только лишилась доверия, но и была вынуждена остановить проект стоимостью$1 млрд.

Президент также добавил, что «поколения политиков, к которым он себя причисляет, должны точно понять, в чем они ошиблись».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что продвижение «Северного потока — 2» Германией было ошибкой, и это Берлин понял после начала военной спецоперации на Украине. Кроме того, он также заявил, что больше не считает перспективными прежние отношения с Россией, поскольку общая с РФ «архитектура безопасности потерпела крах».