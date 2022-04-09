Челябинск, 9 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Челябинской области сотрудник промышленного предприятия подозревается в совершении коммерческого подкупа. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

Этот гражданин является членом проектной группы организации. По данным следствия, он получил 300 тыс. рублей от представителя некой коммерческой фирмы. Деньги предназначались за сокрытие нарушений.

Преступление выявили сотрудники МВД. Проводятся следственные действия.