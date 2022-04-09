Вашингтон, 9 апреля 2022, 06:18 — REGNUM Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявил президенту ЮАР Сирилу Рамапосе о необходимости «единого международного ответа» на проведение Россией военной спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

Флаг ЮАР
Флаг ЮАР

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Отмечается, что Байден в разговоре подчеркнул важность сохранения «прочного двустороннего партнёрства» между двумя странами. Спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины президент США назвал «глобальным вызовом», на который «необходим чёткий, единый международный ответ».

«Лидеры обменялись мнениями относительно текущего гуманитарного кризиса на Украине, влияния этого на цепочки поставок, цены на сырьё и на продовольственную безопасность в Африке».
пресс-служба Белого дома

Напомним, 7 апреля Рамапоса выступил с заявлением о том, что страны Африки страдают от роста цен на продовольствие и топливо, вызванного кризисом на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) «значимым шагом со стороны мирового сообщества», свидетельствующем о превращении России в «международного изгоя».

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