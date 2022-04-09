Вашингтон, 9 апреля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора заявил президенту ЮАР Сирилу Рамафосе о необходимости «единого международного ответа» на проведение Россией военной спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Белого дома.

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Отмечается, что Байден в разговоре подчеркнул важность сохранения «прочного двустороннего партнёрства» между двумя странами. Спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины президент США назвал «глобальным вызовом», на который «необходим чёткий, единый международный ответ».

пресс-служба Белого дома «Лидеры обменялись мнениями относительно текущего гуманитарного кризиса на Украине, влияния этого на цепочки поставок, цены на сырьё и на продовольственную безопасность в Африке».

Напомним, 7 апреля Рамафоса выступил с заявлением о том, что страны Африки страдают от роста цен на продовольствие и топливо, вызванного кризисом на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека (СПЧ) «значимым шагом со стороны мирового сообщества», свидетельствующим о превращении России в «международного изгоя».

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