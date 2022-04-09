Бангкок, 9 апреля, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил предельно допустимый в ряде районов Таиланда. Об этом 9 апреля свидетельствуют данные мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

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Индекс качества воздуха повысился до отметки «очень нездоровый» (фиолетовый уровень) в 50 районах страны. При норме в 50 пунктов повышение составило от 200 до 257 пунктов. При таких показателях воздух может оказать негативное влияние на здоровье людей. Детям и людям с хроническими респираторными заболеваниями, например, астмой, рекомендовано ограничить пребывание на открытом воздухе.

В 250 районах Таиланда индекс качества воздуха составляет от 151 до 199 пунктов, это «нездоровый уровень» (красный). В столице королевства, городе Бангкоке, индекс качества воздуха составляет 213 пунктов.

Качество воздуха в Таиланде снижается в период с декабря по апрель в связи с отсутствием ветра. По этой причине в атмосфере надолго задерживаются вредные вещества от выбросов предприятий и автомобилей.

По данным World's Air Pollution на 05:20 мск Таиланд занимает четвёртое место в мире среди стран с самым низким качеством воздуха. На первых трёх местах данного рейтинга находятся Ангола, Индия и Иран.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным министерства экологии и окружающей среды (MEE) Китая, качество воздуха в китайских городах улучшилось за первые два месяца года.