Салехард, 9 апреля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Депутаты гордумы Салехарда выявили очередной рост цент на продовольствие в магазинах столицы Ямала. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

В магазинах «Магнит» на ул. Чубынина и «Звениговский» на ул. Свердлова цена на сахар за месяц увеличилась на 50 рублей, муки — на 30 рублей, тушёнка говяжья — на 116 рублей, сообщил депутат городской думы Роман Арефьев.

«По итогу рейда из-за необоснованного роста цен буду направлять депутатский запрос в управление ФАС по ЯНАО и прокуратуру», — подытожил Арефьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Тюменьстата цены на продовольственные товары в ЯНАО с начала 2022 года повысились на 2,7%, на непродовольственные – на 0,9%, на услуги — на 1,4%.