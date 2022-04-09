Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 9 апреля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В Тазовском районе Ямала прокуратура потребовала обеспечить антитеррористическую безопасность в пяти школах. Об этом сообщает надзорное ведомстве региона.

Фотобанк Moscow-Live Охрана

Прокурорская проверка выявила, что в трёх школах-интернатах и двух образовательных школах района не было охранников.

Прокурор района направил в суд иски о возложении обязанности на руководство школ устранить имеющиеся недостатки. По решению суда с апреля 2022 года вышеуказанные образовательные учреждения обеспечены физической охраной.