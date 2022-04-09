Белград, , 05:43 — REGNUM Баннер в поддержку России подняли болельщики сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» на матче баскетбольной Евролиги против турецкой команды «Анадолу Эфес» в Белграде. Об этом 9 апреля сообщает портал «Чемпионат».

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время игры болельщики растянули на трибунах баннер со словами «Политика — мразь. Здесь люди защищают русских». Также фанаты сербского клуба принесли на матч огромные флаги Евросоюза и НАТО, перечёркнутые красным.

Сербская команда одержала победу над турецкой сборной со счётом 93:85.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сербская баскетбольная команда «Црвена Звезда» потребовала от Евролиги возбудить дисциплинарное дело из-за инцидента, который произошел непосредственно перед матчем регулярного чемпионата с литовским «Жальгирисом». Речь идёт об акции литовской команды, которая перед началом матча вынесла баннер в цветах украинского флага с надписью «Стоп войне». Сербская сборная держать баннер демонстративно отказалась.

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