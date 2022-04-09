Барселона, Испания, 9 апреля, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Власти испанской Барселоны решили запретить курение на городских пляжах с лета 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пляж Барселоны

«На всех десяти пляжах Барселоны будет действовать круглогодичный запрет на курение с целью обеспечить более здоровую среду для граждан, уменьшить количество отходов и способствовать охране окружающей среды», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что прошедшим летом в Барселоне уже запрещали курение на пляжах. Власти города признали этот эксперимент успешным. Предполагается, что полный запрет введут уже в июле 2022 года. При этом в апреле власти начнут проводить разъяснительную работу среди населения.

В мэрии указывают, что около 20% жителей Барселоны являются курящими. Также в администрации считают, что окурки негативно влияют на экологическую обстановку в городе.