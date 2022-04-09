Нью-Йорк, США, 9 апреля 2022, 05:25 — REGNUM Международное агентство Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «CC» до «SD» (выборочный дефолт). Об этом говорится в опубликованном 9 апреля сообщении агентства.
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При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте остался на уровне «СС» в статусе «рейтинг на пересмотре, с негативным прогнозом».
По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Лебединской, решения о понижении российских рейтингов до «мусорного» уровня являются политическими, а не экономическими шагами. Их следует воспринимать, «как ещё один пакет санкций».
Как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s приняло решение до 15 апреля 2022 года аннулировать рейтинги всех российских компаний.
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