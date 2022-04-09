История вопроса

Для государственных служащих действует внутренний кодекс этики. Если проступок, совершенный чиновником, становится достоянием гласности, это зачастую ведёт к краху его карьеры.



Так, например, в 2019 году в Нижегородской области после скандального ДТП во внеслужебное время лишился поста заместитель министра образования. Также в августе того же года появилась информация, что дочь первого вице-губернатора Камчатки стала замминистра незаконно.



