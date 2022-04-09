Сургут, Югра, 9 апреля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В горадминистрации Сургута (ХМАО) прошли следственные действия. Данную информацию подтвердили изданию NEFT в мэрии.

Mariluna Сургут

По словам начальника управления массовых коммуникаций администрации города Вероники Крылович, работу проводили сотрудники СУ СКР по ХМАО совместно с полицейскими в департаменте архитектуры и градостроительства.

«Мэрии не известно, выдвинуто ли обвинение против кого-то из чиновников — о процессуальном статусе работы правоохранители не сообщили», — прокомментировала Крылович.

В данный момент городской департамент работает в штатном режиме.