Эр-Рияд, , 05:15 — REGNUM Допустимое число паломников для хаджа в Мекку увеличила до миллиона человек в год Саудовская Аравия. Об этом 9 апреля сообщило Saudi Press Agency, ссылаясь на министерство по делам хаджа и умры.

Мекка. Хадж GLady

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В 2022 году паломничество в Мекку разрешено для миллиона человек, включая как подданных Саудовской Аравии, так и иностранных граждан. Уточняется, что все паломники должны быть не старше 65 лет и полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции. При въезде в страну каждый паломник должен предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Намерение провести хадж в 2022 году власти Саудовской Аравии подтвердили в начале февраля. При этом было объявлено, что будет учитываться эпидемиологическая обстановка в той стране, откуда приедут паломники. Возможно, для паломников из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией будут введены дополнительные ограничения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Саудовской Аравии были сняты ограничения на посещение Мечети Пророка в Медине и Мечети аль-Харам в Мекке, двух главных мусульманских святынь.

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