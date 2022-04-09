Лондон, 9 апреля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Супермаркеты Waitrose в Великобритании запретили продавать клиентам более двух бутылок растительного масла из-за дефицита, вызванного ситуацией на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

NoMorePhotoHere Супермаркет в Лондоне

«Мы хотим гарантировать, что у клиентов по-прежнему будет выбор растительного масла, поэтому мы просим их покупать не более двух единиц каждому», — заявили в сети магазинов.

При этом в магазинах уже висят таблички, предупреждающее о запрете приобретать более двух бутылок масла. Также в ряде супермаркетов решили заменить подсолнечное масло рапсовым. Тем не менее газета отмечает, что Британия способная на 80% обеспечить страну маслом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Македонии зафиксировали рост цен на масло и продукты питания. При этом в стране наблюдается ажиотажный спрос на растительное масло.