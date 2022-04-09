Тюмень, 9 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Тюмени Последний звонок пройдёт 17 мая. Соответствующее постановление подписано главой города Русланом Кухаруком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mod-no.by Последний звонок

Ранее главой областной столицы были утверждены дни 2022 года, в которые будет ограничена продажа алкоголя, и Последний звонок входит в их число.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 11 апреля 2022 года по ул. Московский тракт откроется новый корпус школы № 30.