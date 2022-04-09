Лондон, , 04:49 — REGNUM Возмущение перспективой введения запрета на импорт российского газа и нефти выразили пять европейских стран, входящих в ЕС. Об этом 8 апреля пишет британская газета Daily Express.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что своеобразный «бунт» пяти стран Евросоюза возглавил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению венгерского лидера, эмбарго на российские энергоносители просто «убьёт страну», Орбан считает данную меру чрезмерной, «красной линией», за которой страну ждёт экономический кризис небывалых масштабов.

Автор статьи поясняет, что таким образом Орбан нарушил «европейский строй» стран, ждущих ужесточения санкций против России и возглавил блок из пяти стран, не желающих вводить эмбарго на энергоносители из России.

Тревогу по поводу разрыва экономических связей с Москвой подняла и Германия, которая импортирует 40% газа из России от общего объёма закупок. Кроме ФРГ и Венгрии введения эмбарго на российские энергоносители опасаются Австрия, Италия и Нидерланды. Власти этих трёх стран полагают, что запрет на импорт газа из России спровоцирует хаос в их экономике и подорвёт энергетическую безопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, в который включён запрет на импорт угля и некоторых видов сырья.

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