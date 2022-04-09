Никосия, , 04:37 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис на прошедшей 8 апреля церемонии дал старт реализации крупнейшего в истории республики инвестиционного проекта — строительства в Ларнаке новой яхтенной марины (пристани) и порта. Об этом сообщает Бюро печати и информации Кипра.

Кипр A.Savin

В рамках проекта, бюджет которого достигает €1,2 млрд, в этом районе также будет реконструирована дорожная сеть и созданы новые жилые и коммерческие районы. Всё вместе, по словам Анастасиадиса, позволит создать от трёх до четырёх тысяч новых рабочих мест и принесёт кипрской индустрии туризма и экономике острова в целом «большую пользу».

Никос Анастасиадис «По нашим оценкам он будет приносить годовую прибыль более чем в €120 млн».

В рамках проекта, который разрабатывался несколько десятилетий, но несколько раз откладывался, израильско-кипрский консорциум Kition Ocean Holdings Ltd построит в порту 600 причалов для моторных и парусных яхт, способных принимать суда длиной до 115 метров. Вокруг яхтенной марины планируется строительство развитой жилой, социальной, коммерческой и культурной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кипра аннулирует паспорта четырёх граждан России, которые оказались включены в санкционные списки Евросоюза, объявленные из-за проведения ВС РФ военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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