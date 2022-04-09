Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 185 566 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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При этом только 40 заболевших прибыли из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в течение прошедших пяти дней наблюдается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. Также продолжает снижаться и число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся в критическом состоянии. Сейчас таких пациентов в республике — 1099 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 15 169 189. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 338 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 19 092 человека.