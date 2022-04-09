Нью-Йорк, США, 9 апреля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Девочка 16-ти лет погибла в результате стрельбы, которую начали двое мужчин в американском городе Нью-Йорке. Об этом 8 апреля сообщает издание New York Post.

Niels Noordhoek Стрельба

По предварительным данным, стрельба произошла в районе Бронкс. Двое мужчин, стоявших на противоположных сторонах улицы, поспорили между собой, конфликт перешёл в перестрелку. На линии огня оказались трое подростков, возвращавшихся домой из школы.

Смертельное ранение получила 16-летняя девочка, она скончалась на месте до приезда врачей. Двое других подростков, девушка и юноша, получили ранения в ногу и в бедро. Пострадавшие были госпитализированы, угрозы для их жизней нет.

Комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл выразила соболезнования близким погибшей девочки и заверила, что полиция Нью-Йорка будет «неустанно работать, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США в течение 2021 года как минимум один человек получал огнестрельное ранение на дороге каждые 17 часов.