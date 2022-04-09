Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Министры обороны США и Словакии Ллойд Остин и Ярослав Надь 8 апреля обсудили роль переданного Украине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 на фоне проведения Россией военной спецоперации. Об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

С-300 Иван Шилов © ИА REGNUM

Джон Кирби «Стороны обсудили важную роль, которую оборонительная система будет играть с точки зрения поддержки Украины».

Глава словацкого оборонного ведомства поблагодарил шефа Пентагона за «предстоящую переброску в Словакию американского комплекса Patriot», который обеспечит лучшее «сдерживание и защиту территории НАТО».

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Напомним, Остин ранее подтвердил направление в Словакию одного ЗРК Patriot взамен переданного на Украину ЗРК С-300. По словам Надя, американский ЗРК Patriot обеспечит более высокую степень защиты, чем «устаревший комплекс С-300».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словакии передали Украине систему ПВО С-300.

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