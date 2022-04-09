Вашингтон, 9 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) не позволила Конгрессу США принять законопроект об изъятии российских активов в пользу киевских властей. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Арнольд Бёклин. Атака пиратов. 1886

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Сообщается, что в американский Конгресс внесли законодательную инициативу о конфискации активов попавших под санкции граждан России. Затем полученные от продажи украденных активов средства конгрессмены предлагали передать киевским властям в качестве помощи.

Однако ACLU выступили против законопроекта, который, по их мнению, не соответствует политике США. В частности, представители организации считают, что российские граждане не смогут оспорить конфискацию в суде. В итоге Конгресс США инициативу не одобрил, однако конгрессмены намерены создать специальную комиссию, которая создаст механизмы для конфискации российских активов в Соединенных Штатах.