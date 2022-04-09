Москва, , 03:50 — REGNUM Первая в мире назальная вакцина от коронавируса может получить название «Спутник Н». Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Александр Гинцбург Kremlin.ru

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Специалист согласился с тем, что уникальная назальная вакцина должна получить новое название. По мнению Гинцбурга, название «Спутник Н», где «Н» будет означать «назальный», отлично подойдёт для нового российского препарата.

Назальная вакцина от коронавируса является первым в мире препаратом с таким способом введения в организм человека. Она была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Как уточнил глава Центра Гамалеи Гинцбург, препарат отлично подходит как для вакцинации, так и для ревакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра Гамалеи Гинцбург заявил о выходе в гражданский оборот назальной вакцины от коронавируса.

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