Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Открытие специального управляемого счета для Украины, предназначенного помочь украинской экономике, одобрено исполнительным советом Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В учреждение считают, что такой шаг будет способствовать стабилизации экономической ситуации в стране. Счет можно будет использовать странам и организациям, решивших предоставить Украине гранты и кредиты в резервных валютах или специальных правах заимствования (СДР).

Средства, поступающие на указанный спецсчет, будут переводиться на счет украинских властей в МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Международный валютный фонд объявил, что выделит Украине $1,4 млрд в качестве экстренной финансовой помощи. 7 апреля министерство финансов Канады сообщило о намерении предоставить Киеву до 1 млрд канадских долларов ($794 млн) в виде нового кредита через МВФ.

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