Красноярск, , 03:28 — REGNUM В субботу, 9 апреля, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Начало апреля. Набережная на ул. Дубровинского © Андрей Никитин

В 07:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 9 на 10 апреля ожидается до −2… +0 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость западного ветра 4−9 м/с, на порывах до 15 м/с. Давление — 733 мм рт. ст.

В воскресенье, 10 апреля, в Красноярске до +2… +4 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −5… −2 °C, небольшой снег.

В понедельник, 11 апреля, в Красноярске ожидается до −1… +1 °C днём и до −6… −4 °C ночью. Облачно, временами небольшие осадки.

9 апреля в центральных и южных районах Красноярского края ожидается западный ветер на порывах до 15−20 м/с, на дорогах местами гололедица. В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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