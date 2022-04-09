Каракас, , 03:15 — REGNUM Запад навязывает России «большую войну» экономическими, дипломатическими и политические мерами, желая расчленить страну на куски. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро 8 апреля в ходе выступления на закрытии международного исторического конгресса в Каракасе.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам венесуэльского лидера, через расправу над РФ западные страны стремятся «уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира». Кроме того, Мадуро назвал «информационной диктатурой» деятельность западных средств массовой информации, оправдывающих политику США и партнеров по эскалации конфликта на Украине.

Он также предупредил, что такая деятельность Вашингтона и его сателлитов может привести к «разрушительной третьей мировой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта глава Белого дома Джо Байден заявил, что США направили свои войска к восточным границам НАТО, чтобы ответить на движение России в сторону стран Североатлантического альянса. Он отметил, что американская сторона готова ответить Москве любыми способами, вплоть до развязывания третьей мировой войны.

8 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что США хотят увидеть «поражения России» в рамках специальной военной операции на Украине.

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