Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Возможность вступить в НАТО предлагал российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину экс-президент США Билл Клинтон. Об этом 6 апреля заявил сам бывший глава Белого дома в колонке для издания Atlantic.

Борис Ельцин и Билл Клинтон White House

Клинтон рассказал о развитии связей между военным альянсом и Россией в 90-е годы, в том числе заключение Основополагающего акта Россия — НАТО, участие Москвы в программе «Партнёрство во имя мира» и в нескольких миротворческих операциях, а также финансирование Вашингтоном вывода российских войск из стран Прибалтики.

По словам Клинтона, в НАТО всё это время были «открыты двери» для вступления в альянс России. Об этом Клинтон, по его словам, ясно заявлял сначала российскому президенту Ельцину, а затем сменившему его Владимиру Путину.

Кроме того, Клинтон назвал не соответствующими действительности заявления о том, что США старались изолировать Россию, однако признал расширение НАТО на восток, несмотря на возражения Москвы. Такую политику военного альянса экс-президент США считает правильной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что НАТО предпочитает не замечать преступления украинских властей, такое поведение для альянса в порядке вещей.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО привычно закрывает глаза на преступления Киева — МИД РФ