Богота, , 02:48 — REGNUM Число погибших в результате наводнений на северо-западе Колумбии выросло до 13 человек, сообщает пресс-служба колумбийского департамента по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Число погибших в результате наводнений выросло до 13 человек», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в пострадавших от сходов оползней и наводнений районах продолжается поисково-спасательная операция. При этом не исключается, что ливни в Колумбии продолжатся, что может привести к другим стихийным бедствиям.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля десять человек погибли в результате схода оползня в шахтерском лагере в Колумбии. Отмечалось, что число погибших может вырасти.

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