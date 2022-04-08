Вашингтон, 9 апреля, 2022, 02:43 — ИА Регнум. США не вынашивают планов по размещению своих войск в Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в НАТО, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби 8 апреля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Он отметил, что американские власти прорабатывают различные варианты, но «не на все случаи». Вместе с тем Кирби допустил, что в случае возникновения «угроз» США готовы рассмотреть призывы Финляндии и Швеции о помощи, если такие просьбы поступят.

Представитель Пентагона подчеркнул, что речь идет о суверенных государствах, которые не входят в НАТО, и они должны решить самостоятельно, членами какого альянса хотят быть.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля газета Iltalehti распространила информацию о том, что Финляндия планирует подать заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года.

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