Тбилиси, , 23:38 — REGNUM Грузинская оппозиционная партия «Лело» разрабатывает в парламенте законопроект, направленный против «российского влияния и пропаганды», сообщает 8 апреля грузинский телеканал «TV Пирвели».

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оппозиционная партия требует создания в парламенте специальной комиссии, которая упростит выявление антигосударственных группировок и запрет их деятельности. Цель — пророссийские партии. «Лело» считает, что сторонники Владимира Путина активизировались в Грузии параллельно со специальной военной операцией и намеренно препятствуют процессу вступления Грузии в НАТО и ЕС.

Напомним, что в Грузии ряд политических деятелей и политических партий регулярно обвиняется в «пророссийских» и «пропутинских» настроениях.