Баку, , 02:03 — REGNUM По меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в ночном клубе в Баку, произошедшего в ночь на 3 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

8 апреля в больнице умер еще один из пострадавших при инциденте. Пациент находился в критическом состоянии. Ранее сообщалось о двоих погибших и 37 раненных.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 апреля в ночном клубе Location в центре Баку произошел взрыв газа. В результате ЧП были повреждены одна квартира, два нежилых объекта и 14 автомобилей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.