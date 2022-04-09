Джорджтаун, , 01:57 — REGNUM Активы, связанные с Россией, на сумму около $7,3 млрд заморозили финансовые учреждения Каймановых островов, подчинившись наложенным Великобританией санкционным мерам. Об этом 8 апреля сообщил портал Cayman Compass.

Офшорный центр на Каймановых островах Legis

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Каймановы острова, являющиеся самоуправляемой заморской территорией Великобритании, сформировали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации санкционных мер в отношении России. В состав группы вошли представители губернатора, финансовой системы, гражданской авиации и морского транспорта.

Группа будет собираться каждую неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заморозке Евросоюзом активов граждан и структур России и Белоруссии. Объём замороженных средств составил 29,5 млрд евро.

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