Абуджа, 9 апреля, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль столкнулся с тремя автомобилями в городе Ибадан на юго-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате ДТП пострадали восемь человек, еще шестеро человек, попавших в аварию, не пострадали. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, что и привело к столкновению с тремя автомобилями. Всех пострадавших направили в больницу. Других подробностей дорожной аварии не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Болгарии в ДТП попал автобус с афганскими беженцами. В салоне автобуса находились 29 пассажиров, часть из них пострадали. Точных сведений о числе пострадавших, а также об их состоянии не приводилось.