Эдинбург, Великобритания, 9 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Глава городского совета шотландской столицы Эдинбурга Адам Маквей потребовал немедленно отозвать из города генерального консула России Андрея Яковлева из-за специальной военной операции РФ на Украине. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Соответствующие письмо парламентарий направил российскому послу в Лондоне Андрею Келину. Маквей пригрозил, что совет не будет принимать любые приглашения и развивать любые виды сотрудничества до тех пор, пока указанное требование не будет выполнено.

В документе также подчеркивается, что 17 марта совет Эдинбурга осудил операцию России на Украине и разорвал связи с российским консулом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Великобритании пока не планирует высылать из королевства работников российского посольства в Лондоне.